В Черновцах упал строительный кран с мужчиной в кабине

В Черновцах на строительстве упал башенный кран. В результате инцидента травмировался 55-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести в результате падения крана. У него множественные переломы скелета, ушиб сердца и легких, различия тазового кольца. Пациент имеет признаки болевого и травматического шока, но находится в сознании.

Сейчас правоохранители собирают необходимую информацию для отработки версий несчастного случая.

На улице Эрлиха, где произошел инцидент, сооружали многоквартирный дом. Его строительство продолжается уже больше года.

Падение строительного крана в Харькове

В начале января на одном из стройплощадок в центре Харькова упал строительный кран. Конструкция серьезно повредила вагончик со строителями, смяв его крышу.

По данным местных СМИ, один из строителей-очевидцев причиной аварии назвал техническую неисправность.