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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Играла возле бассейна: в США застрелили в жилом комплексе однолетнюю девочку

кримінал, вбивство

В американском штате Луизиана злоумышленники открыли стрельбу на территории жилого комплекса Fairview в Батон-Руж. В результате чего погибли три человека, в том числе однолетняя девочка.

Инцидент произошел поздно вечером, когда двое вооруженных мужчин вошли в зону бассейна.

По информации местного полицейского Дона Копполо, подозреваемые поссорились с отдыхающими, в частности с 20-летней девушкой Реджинальдой Томас и 17-летним юношей Дьюейном Данном. После этого они открыли огонь.

Также во время стрельбы нападавшие задели однолетнего ребенка Джатири Браун. Тогда она играла возле бассейна.

Так, двое молодых людей от полученных тяжелых ранений погибли сразу на месте происшествия, а ребенок умер в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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Стрельба в Колорадо

Недавно в магазине в Колорадо вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние продолжалось несколько часов.

Нападение закончился тем, что раненого подозреваемого без рубашки вывели из магазина.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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