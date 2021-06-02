В Житомирской области разоблачили очередную махинацию с государственными средствами: речь идет о строительстве тренировочной базы ВСУ, которая после окончания всех работ оказалась непригодной к эксплуатации.

Установлено, что на ее строительство ушло 5,5 млн грн из бюджета.

Договор между воинской частью и житомирским строительным предприятием был заключен в конце 2018 года.

Отмечается, что база была необходима для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих Сил специальных операций (ССО).

Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян / 2 фотографии

— Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащих проверок спецобъект были затоплен. Экспертный обзор показал, что военное сооружение фактически потеряно, — говорится в сообщении.

Оказалось, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством.

Акты о выполнении строительных и гидроизоляционных работ он подписывал без проверок и сверок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 191 (Растрата имущества и злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика продолжаются.

В Житомире военный сбывал наркотики в ООС

В январе правоохранители Житомира разоблачили военнослужащего, который сбывал наркотики в зоне ООС на Донбассе.

Мужчину задержали при попытке реализации амфетамина на 10 тыс. грн.

Общее количество изъятых наркотиков после обысков составило более 1 млн грн.

Также было обнаружено наличных свыше 500 тыс. грн в разных валютах, огнестрельное оружие и патроны.