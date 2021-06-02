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Наташа Тарчевська |

Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян

Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян

В Житомирской области разоблачили очередную махинацию с государственными средствами: речь идет о строительстве тренировочной базы ВСУ, которая после окончания всех работ оказалась непригодной к эксплуатации.

Установлено, что на ее строительство ушло 5,5 млн грн из бюджета.

Договор между воинской частью и житомирским строительным предприятием был заключен в конце 2018 года.

Отмечается, что база была необходима для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих Сил специальных операций (ССО).

Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян
Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян
Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян
Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян
Под Житомиром на строительстве базы ВСУ растратили 5,5 млн грн, объект потерян / 2 фотографии

— Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащих проверок спецобъект были затоплен. Экспертный обзор показал, что военное сооружение фактически потеряно, — говорится в сообщении.

Оказалось, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством.

Акты о выполнении строительных и гидроизоляционных работ он подписывал без проверок и сверок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 191 (Растрата имущества и злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика продолжаются.

В Житомире военный сбывал наркотики в ООС

В январе правоохранители Житомира разоблачили военнослужащего, который сбывал наркотики в зоне ООС на Донбассе.

Мужчину задержали при попытке реализации амфетамина на 10 тыс. грн.

Общее количество изъятых наркотиков после обысков составило более 1 млн грн.

Также было обнаружено наличных свыше 500 тыс. грн в разных валютах, огнестрельное оружие и патроны.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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