В Харьковской области дошло до суда дело об избиении фермеров тремя сотрудниками полиции, которое произошло еще в сентябре 2020 года.

Областная прокуратура направила обвинительный акт по ч. 2 ст. 365 УКУ — Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Следователи ГБР установили, что трое сотрудников полка полиции особого назначения в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле Skoda Octavia 9 сентября 2020 года патрулировали Сахновщинский район.

В поле возле села Дар-Надежда они обнаружили комбайн и трактор с прицепом, рядом были фермеры, которые занимались ремонтом комбайна.

Полицейские начали необоснованно требовать у мужчин документы на земельный участок и транспортные средства. Фермеры сказали, что они дома, их привезет отец, и продолжили ремонт комбайна.

Такой ответ копов не удовлетворил, и они начали бить пострадавших руками и ногами, а также применили наручники.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За превышение полномочий будут судить четырех полицейских

В конце мая в суд передали дело четырех правоохранителей, которых подозревают в превышении полномочий с насилием, применением спецсредств, которое сопровождалось болезненными и унизительными действиями.

В двух делах фигурируют патрульные, которые безосновательно задержали людей, а затем применили к ним силу. Четверо пострадавших получили различные травмы, в том числе переломы конечностей.