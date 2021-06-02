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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

СБУ заблокировала попытку продажи военной техники в санкционные страны

СБУ заблокировала попытку продажи военной техники в санкционные страны

В Николаевской области заблокировали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Эту продукцию планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

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По данным Службы безопасности Украины, организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

— Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов. Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования, — сообщили в спецслужбе.

Одному из участников незаконной схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Сейчас ищут других людей, причастных к сделке.

Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
Продажа военной техники — СБУ разоблачила схему в Николаевской области
СБУ заблокировала попытку продажи военной техники в санкционные страны / 4 фотографии

Продавали оружие России

Ранее СБУ в Харьковской области разоблачила международную преступную группировку, которая продавала оружие в Российскую Федерацию.

Крупные партии оружия отправлялись в РФ мимо таможенного контроля, а скупали ее злоумышленники на вторичном рынке.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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