На Львовщине пьяный водитель протаранил стену и двери супермаркета — ФОТО

В селе Давыдов Львовской области полиция составила два админпротокола на 31-летнего местного жителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль и разбил двери супермаркета и стену.
Инцидент произошел 3 июня в около трех часов ночи. Местные жители говорят, что у них было ощущение, будто двери магазина взорвали.
Председатель Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий утверждает, что пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей и не справился с управлением.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, а нарушителем занимается полиция.
Масштабное ДТП под Херсоном
В Херсонской области произошло ДТП в котором пострадали восемь человек.
Среди пострадавших шестеро детей, сообщает национальная полиция и добавляет, что в дорожной аварии были задействованы сразу пять легковых авто.
Больше всего травмировались восьмилетний мальчик и его 58-летняя бабушка, которых доставили в больницу.
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