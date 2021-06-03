На Львовщине пьяный водитель протаранил стену и двери супермаркета — ФОТО

В селе Давыдов Львовской области полиция составила два админпротокола на 31-летнего местного жителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль и разбил двери супермаркета и стену.

Инцидент произошел 3 июня в около трех часов ночи. Местные жители говорят, что у них было ощущение, будто двери магазина взорвали.

На Львовщине пьяный водитель протаранил стену и двери супермаркета / 2 фотографии

Председатель Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий утверждает, что пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей и не справился с управлением.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, а нарушителем занимается полиция.

Масштабное ДТП под Херсоном

В Херсонской области произошло ДТП в котором пострадали восемь человек.

Среди пострадавших шестеро детей, сообщает национальная полиция и добавляет, что в дорожной аварии были задействованы сразу пять легковых авто.

Больше всего травмировались восьмилетний мальчик и его 58-летняя бабушка, которых доставили в больницу.

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