В Харьковской области будут судить трех сотрудников полиции, которые избили фермеров после просьбы показать документы. Их будут судить по факту превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2020 года во время патрулирования правоохранители обнаружили в поле вблизи села Дар-Надежда комбайн и трактор с прицепом, возле которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна.

— Полицейские потребовали предъявить им документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и технику. Мужчины сказали, что эти документы дома, их привезет отец одного из них, после чего вновь занялись ремонтом. Но полицейские без всяких на то оснований стали бить фермеров и надели на них наручники, — сообщили в ведомстве.

В суд направили обвинительный акт в отношении трех полицейских по факту превышения служебных полномочий (ч.2 ст. 365 УК Украины). Им грозит от семи до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать должности в полиции на срок до трех лет.

Протесты под участком полиции

В Киеве 21 мая возле Подольского отделения полиции состоялась акция протеста против полицейского произвола под названием Остановим сафари полиции на Подоле.

Параллельно с этой акцией на Подоле прошел митинг за закрытие заведений на Подоле.

Источник: Харьковская областная прокуратура