Ради селфи: во Франковске на железнодорожном мосту подростка серьезно ударило током

В Ивано-Франковске в больницу привезли 17-летнего подростка в тяжелом состоянии, весь избитый и обожженный. В реанимации он ненадолго приходит в себя, но не может объяснить, что с ним произошло, потому что ничего не помнит. Однако медики поняли, что это было падение с высоты и удар мощным электротоком.

— Общая площадь ожогов — 25%, но это все глубокие ожоги с повреждением правой и левой конечностей. К сожалению, на правой конечности минимум два пальца будут ампутировать, — объяснил врач Олег Курташ.

В больнице медики немедленно обработали раны и стабилизировали состояние пациента. Однако никаких прогнозов не давали, потому что его травмы были очень серьезные.

Юноша получил мощный удар от падения с высоты, а также поражения высоковольтным током, минимум 10 тыс. вольт.

— Есть еще поражения внутренних органов. Мы видим изменения в анализах крови и мочи. Поэтому реально прогнозировать трудно, насколько это все будет долго, — сказал Курташ.

Пострадавший — это студент местного училища, будущий каменщик-штукатур. За несколько часов до трагедии он говорил по телефону с матерью.

Он собирался уже ехать из областного центра домой на летние каникулы. Однако мать даже догадаться не могла, что с сыном случилось.

Как оказалось, 17-летний юноша пошел на железнодорожную станцию, где и упал с десятиметровой высоты. При падении он задел высоковольтные провода. Его, без сознания, нашел одногруппник, который гулял неподалеку.

По предварительной версии правоохранителей, подросток самостоятельно забрался на вершину опоры. Там он якобы хотел сделать живописное селфи, на мгновение потерял равновесие и упал сначала на высоковольтную электролинию, а затем — на пешеходную дорожку.

Мост, с которого упал несовершеннолетний, находится на балансе Укрзализныци. Вокруг нет ни одной охраны или предупредительных знаков.

Однако там есть красивый вид на реку Быстрицу Надвирнянскую. Это любимая локация для фото среди здешних подростков.

Правоохранители сейчас опрашивают одногруппников и друзей пострадавшего парня, а также изучают его соцсети. Пока все указывает на несчастный случай.

— Свидетелей и очевидцев происшествия нет. Основная версия та, что парень, желая сделать фотографию, залез именно на самую высокую точку моста. Потерял равновесие и, падая, коснулся линий электропередач, что привело к поражению током, — заявил полицейский Леонид Гончарук.

Телефон несовершеннолетнего, на который он якобы фотографировался, следователи так и не нашли. Он мог упасть в реку.

Смертельное селфи на Черниговщине

В апреле на Черниговщине трагически погиб 16-летний парень, который приехал в гости к дедушке. Во время отдыха с друзьями в лесополосе он пытался сделать селфи на крыше грузового поезда, однако его смертельно ударило электрическим током.

Так, когда он встал на крышу поезда в полный рост, то получил поражение током от линии с большим напряжением.