В Ужгороде десятки студентов-медиков подделали документы и отправили сдавать экзамен вместо себя других людей. Они 2 июня сдавали экзамен Крок-2.

Как сообщили в полиции Закарпатской области, в Ужгородском национальном университете экзамен сдавали 120 будущих врачей-стоматологов, часть из которых поймали на махинациях.

По данным Центра тестирования при Министерстве здравоохранения, 35 студентов привлекли к махинациям с экзаменами интернов и бывших выпускников университетов за вознаграждение. Полиция сообщает о 20 студентах, которых поймали на фальсификациях.

Студенты самостоятельно меняли фото в своем паспорте на фотографию подставного лица. То есть экзамен сдавали одни люди, а результат засчитывался студентам.

Сейчас полиция проверяет, причастны ли к махинациям преподаватели и администрация университета.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 358 УК — подделка документов. Причастным может грозить до пяти лет тюрьмы.

Успешно сдать Крок за деньги

Ранее бывшего ректора одного из медицинских вузов Киевской области разоблачили на организации мошеннической схемы, благодаря которой он с сообщниками ежегодно получал $2 млн.

Экс-глава учебного заведения за вознаграждение от $3 тыс. обещал помочь успешно сдать Крок и получить сертификат.