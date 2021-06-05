Служба безопасности Украины заблокировала массовую кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Вредоносные вложения содержали сообщения от якобы Управления патрульной полиции Киева.

С помощью присланного программного обеспечения иностранная спецслужба намеревалась удаленно получить полный контроль над ПК.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем с помощью индикаторов на платформе MISP-UA.

Кибератаки России в США

В июне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация обязана прекратить кибератаки, которые осуществляются с ее территории.

Из-за существования киберугрозы Блинкен провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, госсекретарь призвал усилить в США защиту от кибератак.

Подробнее о кибератаках России в США читайте в материале Фактов ICTV.