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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Спецслужбы РФ атаковали компьютеры украинских органов государственной власти

хакери

Служба безопасности Украины заблокировала массовую кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Вредоносные вложения содержали сообщения от якобы Управления патрульной полиции Киева.

С помощью присланного программного обеспечения иностранная спецслужба намеревалась удаленно получить полный контроль над ПК.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем с помощью индикаторов на платформе MISP-UA.

Кибератаки России в США

В июне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация обязана прекратить кибератаки, которые осуществляются с ее территории.

Из-за существования киберугрозы Блинкен провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, госсекретарь призвал усилить в США защиту от кибератак.

Подробнее о кибератаках России в США читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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