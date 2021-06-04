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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Никаких версий: в Одессе ищут пропавшего начальника штаба морской охраны

Никаких версий: в Одессе ищут пропавшего начальника штаба морской охраны

В Одессе при загадочных обстоятельствах исчез военнослужащий, капитан Алексей Чертков.

Он является начальником штаба отряда морской охраны, контролирующего государственную границу в Черном море.

Последний раз Алексея Черткова видели 1 июня. Утром он собрался и ушел из дома, однако на работе так и не появился.

К поискам капитана привлечены десятки пограничников, а также контрразведка СБУ.

— Речь идет о военнослужащем, имевшем доступ к государственной тайне, поэтому участие СБУ в его поисках — вполне логичный шаг, — пояснили в ГНСУ.

Никакой информации о возможных версии исчезновения Алексея Черткова пока нет.

Источник: Госпогранслужба

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