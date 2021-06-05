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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На границе с Польшей задержали авто при попытке вывезти из Украины лекарства на 10 млн грн

На границе с Польшей задержали авто при попытке вывезти из Украины лекарства на 10 млн грн

В наземном пограничном переходе между Украиной и Польшей в пункте пропуска Рава-Руська 35-летний мужчина пытался вывезти лекарственные средства.

Украинец выбрал полосу движения “зеленый коридор” для прохождения таможенного контроля. Однако при осмотре таможенники обнаружили в транспортном средстве, на котором ехал мужчина, около 300 ампул с лекарствами.

В Государственной таможенной службе отметили, что ориентировочная стоимость одной ампулы становится около 35-40 тыс. грн, поэтому общая сумма лекарственных средств — более 10 млн грн.

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Сам водитель рассказал, что его попросили перевезти лекарства через границу, однако их стоимость украинец не знал. Правоохранители составили протокол по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Взятки на Волыни

В Волынской области ГБР разоблачило преступную схему. Начальник таможни на Волыни систематически собирал деньги, полученные от взяток.

Правоохранители провели обыски и изъяли из его авто более $700 тыс. наличными средствами. Подозреваемый прятал деньги в транспортном средстве, которое оставил на стационарном посту.

Фото: Pexels

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