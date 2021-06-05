На границе с Польшей задержали авто при попытке вывезти из Украины лекарства на 10 млн грн

В наземном пограничном переходе между Украиной и Польшей в пункте пропуска Рава-Руська 35-летний мужчина пытался вывезти лекарственные средства.

Украинец выбрал полосу движения “зеленый коридор” для прохождения таможенного контроля. Однако при осмотре таможенники обнаружили в транспортном средстве, на котором ехал мужчина, около 300 ампул с лекарствами.

В Государственной таможенной службе отметили, что ориентировочная стоимость одной ампулы становится около 35-40 тыс. грн, поэтому общая сумма лекарственных средств — более 10 млн грн.

Сам водитель рассказал, что его попросили перевезти лекарства через границу, однако их стоимость украинец не знал. Правоохранители составили протокол по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Взятки на Волыни

В Волынской области ГБР разоблачило преступную схему. Начальник таможни на Волыни систематически собирал деньги, полученные от взяток.

Правоохранители провели обыски и изъяли из его авто более $700 тыс. наличными средствами. Подозреваемый прятал деньги в транспортном средстве, которое оставил на стационарном посту.