Пожар в одесском общежитии: пострадал студент

В воскресенье, 6 июня, в одном из общежитий Одессы вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один студент.

Сообщение по поводу возгорания на улице Маршала Малиновского поступило по номеру 101 ночью, в 00:52.

Спасатели выяснили, что пожар изначально вспыхнул на третьем этаже общежития национального университета, в одной из жилых комнат. Пока сотрудники ГСЧС ехали на место происшествия, администрации удалось эвакуировать из здания 106 человек.

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Один студент оказался в ловушке на четвертом этаже. Его спасли представители газодымозащитной службы. Огонь удалось ликвидировать до того, как он мог успеть распространиться на другие комнаты.

По словам спасателей, один из жильцов общежития был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги носоглотки и ротоглотки и отравление дымом.

— В 1:28 пожар локализован, в 01:40 – ликвидирован на площади 25 квадратных километров. Причина и ущерб устанавливаются. От ГСЧС были привлечены 11 единиц техники и 57 человек личного состава, – сообщили спасатели.

Пожарная опасность в Украине

6 июня сотрудники ГСЧС объявили о повышении уровня пожарной опасности в ряде областей Украины, несмотря на влажную погоду.

Об этом предупредили жителей пяти областей – Сумской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, а также Житомирской.

Кроме того, в Черниговской и Волынской областях существует риск подтопления населенных пунктов из-за роста уровня воды в реках.