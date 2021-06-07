Киевлянин обменял более полумиллиона гривен на сувенирные $20 тыс.

В Киеве мужчина стал жертвой интернет-мошенника, который обменял его более полумиллиона гривен на сувенирные $20 тыс.

Задержанным оказался 21-летний житель Винницкой области, который накануне разместил объявление в интернете об обмене валюты по выгодному курсу.

Пострадавший пришел на встречу “с курьером”, которому отдал свои $20 тыс. в гривнах.

Не колеблясь, мошенник сразу схватил наличные и убежал.

Через некоторое время его задержали правоохранители: раньше парень к уголовной ответственности не привлекался.

Производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. За содеянное парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Как защититься от мошенничества

Ежедневно в Украине появляется все больше мошенников, которые придумывают незаметные и в то же время серьезные зацепки, чтобы завладеть чужим имуществом и деньгами.

Факты ICTV рассказывали, как подать заявление о мошенничестве, если вы стали жертвой денежных махинаций.

Согласно закону, в Украине работает четкий алгоритм действий раскрытия таких преступлений, и сотрудничество с правоохранительными органами является его неотъемлемой частью.