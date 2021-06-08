Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

На Тернопольщине задержали женщину, которая пыталась задушить своих детей пакетом

На Тернопольщине задержали женщину, которая пыталась задушить своих детей пакетом

В Тернопольской области полицейские задержали женщину, которая пыталась убить собственных детей и душила их пакетом.

5 июня в полицию поступило сообщение от соседки женщины о том, что в соседней квартире слышны жуткие крики и вероятно мать душит детей.

Читайте
Стрелял из ружья в детей и жену: под Кропивницким будут судить мужчину

Следственно-оперативная группа, которая выехала на вызов, нашла в квартире четырехлетнюю девочку без сознания с полиэтиленовым пакетом на голове.

Медики скорой помощи реанимировали ее, а затем госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

У ее пятилетнего братика также была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, но его быстро выписали из больницы, откуда его забрала родная бабушка.

Мать, которая пыталась убить малышей, доставили в специализированное медучреждение, женщине также вручили подозрение по ст.15 и ст. 115 Уголовного Кодекса об умышленном убийстве и покушении на него.

Душил деревянным бруском

5 марта в столице рецидивист напал на пожилую женщину в подъезде многоэтажки, чтобы украсть ее сумку.

Он подошел к ней сзади и начал душить деревянным бруском, а затем отобрал имущество и убежал, детали о задержании преступника читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка