Надели наручники на дедушку: в Черновцах наказали патрульных и лишили премий

В Черновцах двух патрульных полицейских наказали за то, что они надели наручники на пенсионера, который продавал с тротуара во время жесткого карантина. Правоохранители получили выговоры.

Так, летом 2020 года патрульные надели наручники на дедушку из-за того, что он продавал с тротуара и ругался.

В частности, на мужчину составили админпротоколы за нарушения карантина, мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей.

По результатам служебного расследования касательно действий патрульных следователи установили, что работники полиции нарушили правила этического поведения.

Вследствие этого они получили строгие выговоры, которые предусматривают лишение премий и других поощрений, а также замедляют процесс повышения звания.

Если вскоре патрульные повторно сделают подобное, то их уволят.

Между тем расследование ГБР в отношении правоохранителей продолжается.

В частности, патрульных подозревают в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Им грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

В Киеве будут судить полицейских

Недавно в суд передали дело четырех правоохранителей, которых подозревают в превышении полномочий с насилием, применением спецсредств, которое сопровождалось болезненными и унизительными для достоинства потерпевшего действиями.

В двух делах фигурируют патрульные полицейские, которые безосновательно задержали людей, а затем неправомерно применили к ним силу.

Источник: Суспильне