Работал агентом иностранного государства: СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО и АП
Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника Администрации президента и Совета национальной безопасности Украины на государственной измене. Он входил к чиновникам категории Б, которые владели информацией степеней секретности — секретно и совершенно секретно.
Следствие установило, что подозреваемый работал агентом иностранного государства. В течение длительного времени он собирал информацию по заказу и передавал своим кураторам. В частности их интересовали секретные данные по поводу органов государственной власти.
Известно, что он работал в Администрации президента в 2014 году, а затем — в СНБО. Экс-чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене — ему грозит тюремное заключение до 15 лет.
В Донецкой области задержали агента “ДНР”
В Донецкой области сотрудники СБУ задержали мужчину, который был завербован главарями так называемой ДНР. Мужчина устроился на работу в общественную организацию, которая является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Подозреваемый пытался похитить важную информацию по поводу объектов украинских силовиков.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко