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Людмила Богданова, редактор ленты

Работал агентом иностранного государства: СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО и АП

СБУ
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника Администрации президента и Совета национальной безопасности Украины на государственной измене. Он входил к чиновникам категории Б, которые владели информацией степеней секретности — секретно и совершенно секретно.

Следствие установило, что подозреваемый работал агентом иностранного государства. В течение длительного времени он собирал информацию по заказу и передавал своим кураторам. В частности их интересовали секретные данные по поводу органов государственной власти.

Известно, что он работал в Администрации президента в 2014 году, а затем — в СНБО. Экс-чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене — ему грозит тюремное заключение до 15 лет.

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Подозреваемый пытался похитить важную информацию по поводу объектов украинских силовиков.

Источник: СБУ
Державна зрада, СНБО, СБУ
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