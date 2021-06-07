Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника Администрации президента и Совета национальной безопасности Украины на государственной измене. Он входил к чиновникам категории Б, которые владели информацией степеней секретности — секретно и совершенно секретно.

Следствие установило, что подозреваемый работал агентом иностранного государства. В течение длительного времени он собирал информацию по заказу и передавал своим кураторам. В частности их интересовали секретные данные по поводу органов государственной власти.

Известно, что он работал в Администрации президента в 2014 году, а затем — в СНБО. Экс-чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене — ему грозит тюремное заключение до 15 лет.

В Донецкой области задержали агента “ДНР”

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали мужчину, который был завербован главарями так называемой ДНР. Мужчина устроился на работу в общественную организацию, которая является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Подозреваемый пытался похитить важную информацию по поводу объектов украинских силовиков.

Источник : СБУ

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