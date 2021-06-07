В Курахово Донецкой области трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Сейчас малыш с телесными повреждениями находится в больнице Мариуполя.

Как установили правоохранители, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

В семье, где произошел инцидент, воспитывают четверых детей.

Уголовное производство открыто с отметкой Несчастный случай. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Это второй подобный случай в Донецкой области в этом году. Еще один 11-летний мальчик из Бахмута погиб, сорвавшись с недостроя.

Во Львове выпала из окна 11-летняя девочка

В мае во Львове из окна третьего этажа выпала 11-летняя девочка. Чрезвычайное происшествие произошло после конфликта с родителями, которые настаивали на том, чтобы ребенок выучил молитву до первого причастия.

Пятиклассницу от смерти спасло то, что она упала на клумбу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и под подозрением перелом двух поясничных позвонков.

Родители, как отмечают в полиции, в момент трагедии были пьяны.

Семья с января состоит на учете в социальной службе. У родителей временно забрали младшего сына. Вероятно, после выздоровления заберут еще и дочь.