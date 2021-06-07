Стала известна причина падения лифта с украинцами в Польше

Авария во время ремонтных работ в лифте с участием двух украинцев в польском городе Лодзь произошла из-за неправильной монтировки троса.

Такое объяснение предоставили в окружной прокуратуре города. Трос удерживал временную платформу в шахте лифта, где украинцы работали на ремонтных работах.

— 7 июня состоялся осмотр места с участием правоохранителей. Оценка эксперта подтверждает, что трос был коротковат и плохо прикреплен, — заявил прокурор Кшиштоф Копаня.

Временную платформу в шахте лифта установили для замены конструкции лифта, которую вытащили для смены на новую.

Сейчас никаких работ в доме, где произошла авария, не проводят. Прокуратура обещает установить виновных в неправильном монтировании троса в ближайшее время.

Падение лифта с украинцами в Польше

О том, что в Польше упал лифт с двумя украинскими рабочими, стало известно 4 июня.

Кабина лифта упала с 15-го этажа в жилом доме. Высота падения составляла около 40 метров.

Жизни 41-летнего и 42-летнего мужчин спасло то, что сработал тормозной механизм.

Сейчас они находятся в больницах Лодзи, один из них в тяжелом состоянии.