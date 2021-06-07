Стрелял из ружья в детей и жену: под Кропивницким будут судить мужчину

В Кировоградской области мужчина у себе во дворе стрелял из охотничьего ружья по детям, жене, а также полицейским, которые приехали на вызов. Сейчас злоумышленника будут судить.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 30 мая в одном из сел Новоукраинского района.

Так, местный житель будучи пьяным, открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории своего дома по жене и малолетним детям.

Кроме этого, стрелок открыл огонь по правоохранителям, которые приехали на вызов, а также угрожал им расправой, и категорически отказывался сложить оружие.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ему сообщили о подозрении по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 4 ст. 296, ст.348 УК).

Стрельба на Полтавщине

Недавно на Полтавщине мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Перед этим он злоупотреблял наркотиками.

Стрелком оказался 38-летний житель Кременчуга. Он жил с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу.

Источник: Кировоградская облпрокуратура