Стрелял из ружья в детей и жену: под Кропивницким будут судить мужчину

В Кировоградской области мужчина у себе во дворе стрелял из охотничьего ружья по детям, жене, а также полицейским, которые приехали на вызов. Сейчас злоумышленника будут судить.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 30 мая в одном из сел Новоукраинского района.
Так, местный житель будучи пьяным, открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории своего дома по жене и малолетним детям.
Кроме этого, стрелок открыл огонь по правоохранителям, которые приехали на вызов, а также угрожал им расправой, и категорически отказывался сложить оружие.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Ему сообщили о подозрении по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 4 ст. 296, ст.348 УК).
Стрельба на Полтавщине
Недавно на Полтавщине мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Перед этим он злоупотреблял наркотиками.
Стрелком оказался 38-летний житель Кременчуга. Он жил с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу.
Источник: Кировоградская облпрокуратура