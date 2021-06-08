Душил до потери сознания: в Одессе 25-летний парень нападал на девушек

В Одессе задержали 25-летнего парня из Донецкой области, который занимался разбоем и нападал на молодых женщин.

Установлено, что злоумышленник нападал на своих жертв прямо на улице и душил их до потери сознания.

Когда девушки падали на землю, он забирал все ценные вещи (сумки, мобильные телефоны, кошельки и т.д.) и убегал.

Во время обысков в квартире дончанина была найдена часть вещей, принадлежащих пострадавшим женщинам.

Как признался сам парень, остальные награбленного он успел сдать в ломбард.

Уголовное производство открыто по ст. 187 (разбой) УК Украины. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Следствие по делу продолжается.

Нападение на девушку в Сумской области

В конце марта на Сумщине 19-летний ранее судимый парень набросился на школьницу и хотел изнасиловать ее прямо на улице.

Пока нападающий пытался стянуть с девочки одежду, мимо проходила женщина, которая услышала ее крик из кустов.

Парню удалось сбежать, но уже через несколько часов его доставили в участок, и школьница узнала своего обидчика.