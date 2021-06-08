Полиция объявила о подозрении в вымогательстве закарпатскому криминальному, фамилия которого внесена в санкционный список СНБО Украины.

Злоумышленник – неоднократно судим, в том числе за разбой и умышленное убийство. Он также является так называемым смотрящим по одному из районов Закарпатской области и обладает связями в криминальных кругах региона.

По данным полиции, подозреваемый требовал от одного из местных предпринимателей выплаты несуществующего долга. В случае отказа пополнить общак, злоумышленник угрожал физической расправой.

Мужчине, имя которого не раскрывается, инкриминируют ч.2 ст.189 (Вымогательство) УК Украины. Криминальный авторитет задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Фигурант санкционного списка: полиция задержала закарпатского криминального авторитета / 2 фотографии

Санкции против воров в законе

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов отчитался о применении санкций против криминальных авторитетов, который ранее одобрил президент Владимир Зеленский.

По словам Данилова, если в начале года на территории страны находилось 34 вора в законе, то по состоянию на июнь таких не осталось.

Кроме того, он сообщил, что 36 из 111 фигурантов санкционного списка уже были выдворены из Украины, по 42 начата процедура депортации, а еще 33 человека находится под следствием.