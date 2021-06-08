СБУ провела обыски у членов ОО Партия Шария

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации Партия Шария. Силовики пришли к членам организации в связи с распространением агитационных материалов по изменению государственной границы Украины и нарушению Конституции.

В домах подозреваемых СБУ нашла и изъяла компьютерную технику, мобильные терминалы, которые были использованы для противоправных действий, банковские карты и печать с надписью Партия Шария.

Также обыски прошли в городе Винница — силовики пришли в типографию, где ОО Партия Шария печатает агитационные материалы.

По результатам процессуальных действий правоохранители открыли уголовное по двум статьям Уголовного Кодекса: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка и сбыт документов, печатей).

Шарий — персона нон грата

Недавно Литва объявила Анатолия Шария персоной нон грата. Ранее пророссийский блогер имел там статус беженца, однако сейчас страна аннулировала ему все документы.

В феврале СБУ объявила в розыск Шария по подозрению в государственной измене.