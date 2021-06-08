Сотрудники ГПСУ продолжают нести службу по охране государственной границы с Беларусью в усиленном режиме.

В частности, все иностранные суда, которые движутся из Беларуси по рекам Припять и Днепр, подлежат обязательному досмотру пограничниками Житомирского и Черниговского отрядов.

Каждый корабль, который плывет в украинский порт, либо совершает транзитный переход, сопровождают патрульные катера.

Заставы на этом участке границы усилены 10-м отдельным отрядом оперативного реагирования Дозор. Также движение иностранных судов по территории Украины контролируется с помощью беспилотной авиации.

Кроме того, пограничники контролируют места стоянки кораблей, в случае их остановки на ночлег.

Катера и беспилотники: как охраняют речные границы с Беларусью / 5 фотографий

Курьез на границе с Польшей

На прошлой неделе сотрудники ГПСУ задержали на Львовщине двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу на велосипедах.

Мужчины, выехавшие две недели назад из Дюссельдорфа, перешли границу со стороны Польши.

По словам задержанных, на такой шаг они решились, поскольку думали, что Украина является членом Евросоюза, а потому проходить паспортный контроль нет нужды.