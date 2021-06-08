Вблизи села Клузов Ивано-Франковской области на магистральном газопроводе Угерсько-Ивано-Франковск-Черновцы произошла разгерметизация без последующего горения. Этот газопровод не транзитный, а используется для потребностей Украины.

Инцидент произошел 8 июня около 12.05. По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность.

— По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация двоих жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения, — сообщили спасатели.

На месте происшествия работают аварийные бригады, обслуживающие этот газопровод. Перекрыт аварийный участок газопровода протяженностью 12,8 км.

— На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу, — добавили в ГСЧС.

Под Харьковом повредили газопровод

В сентябре в Харьковской области проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром повредили газовую трубу высокого давления.

В результате от газоснабжения были отключены более 2 тыс. абонентов.