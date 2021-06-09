Не смогли спасти родственника: в Запорожье толпа напала на медиков скорой

В Запорожье скорая везла в больницу 60-летнего мужчину, у которого случился сердечный приступ. По дороге авто пришлось остановить, чтобы реанимировать пациента. Но он умер, и это вызвало агрессию у его родственников.

Пока его пытались спасти, у скорой собралась толпа разъяренных родственников, угрожающих медикам физической расправой.

На спасение приехали три полицейские экипажи, они дубинками отгоняли людей.

Чудом скорую выпустили из плена, а тело умершего мужчины увезли на экспертизу.

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Врач, которая проводила реанимационные мероприятия, уже написала заявление в полицию и ушла в отпуск. Женщина до сих пор приходит в себя от пережитого стресса.

Как правильно вызвать скорую

Еще в феврале Национальная служба здоровья Украины объяснила, как правильно вызывать скорую помощь.

Диспетчеру следует описать состояние человека и жалобы, назвать пол и ориентировочный возраст, причину возникновения неотложного состояния (например ДТП, пожар и т. д.), адрес и свои данные.

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