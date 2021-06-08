В Киеве водитель автомобиля Lexus вступил в конфликт с водителем эвакуатора. Во время ссоры руководитель легкового авто нанес ножевое ранение оппоненту. После этого нападавший сразу покинул место происшествия.

Медики оказали раненому первую помощь. Правоохранители сосредотачивают усилия для того, чтобы найти и задержать злоумышленника.

Полиция зарегистрировала событие, ему предоставят соответствующую правовую квалификацию после следственных действий. Инцидент произошел на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы.

В Киеве мужчина залез в дом и взял в заложницы хозяйку

В Деснянском районе Киева мужчина забрался в квартиру на девятом этаже через окно. Когда он увидел хозяйку, то взял нож и начал ей угрожать.

После переговоров полиции удалось уговорить злоумышленника отпустить женщину. Теперь ему грозит до трех лет заключения.