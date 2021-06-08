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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Оторвались металлические перила: в Ровно из общежития выпал 18-летний студент

Оторвались металлические перила: в Ровно из общежития выпал 18-летний студент

В Ровно 18-летний студент выпал из окна общежития. От полученных травм парень скончался на месте.

По данным правоохранителей, житель общежития перелез из окна своей комнаты на дымовую трубу и зацепился за металлические перила.

Однако перила оторвались — парень упал на асфальт примерно с высоты третьего этажа. По предварительной информации, студент — неместный, к тому же у него нет родителей.

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Сейчас его тело доставили в морг для проведения экспертизы, которая установит причину смерти. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство с отметкой Несчастный случай) УК Украины.

Несчастный случай в Киеве

В начале лета в Киеве выпал мужчина из окна многоэтажки. Он упал на навес подъезда, обрушившегося на лестницу.

Согласно данным правоохранителей, мужчине было 46 лет. По словам его жены, он не жил в этом подъезде, к тому же имел инвалидность и психические расстройства.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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