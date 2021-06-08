В Харькове 8 июня из-за сильного дождя затопило несколько дорог. В некоторых районах города выпал град.

Ливень залил улицы возле Южного вокзала — Коцарскую и Дмитровскую, Маршала Конева, Большую Панасовскую. Затопило некоторые торговые павильоны.

Жители дома на улице Тринклера, 7 в социальных сетях опубликовали видео затопленного подъезда.

Кроме того, на Холодной Горе и Павловом Поле выпал град.

В областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям о возможной непогоде в Харькове не предупреждали.

Прогноз погоды на неделю

С 7 по 11 июня в Украине преимущественно будет дождливая погода с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+ 26 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю — смотрите на Фактах ICTV.