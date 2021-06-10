7 июня поздно вечером в общежитии Ровенского кооперативного колледжа из окна третьего этажа выпал 18-летний студент и разбился насмерть.

Факты ICTV собрали новые подробности о гибели молодого парня.

По словам ребят, находившихся в одной комнате с Дмитрием, они громко слушали музыку и к ним начала стучать комендант.

Парень захотел спрятаться от дежурной, вылез из окна и хотел перелезть на дымовой камин, зацепившись за металлические поручни, но шаткая конструкция не выдержала и оборвалась.

Об этом рассказывает пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая

При падении Дмитрий ударился головой об асфальт, по словам медиков никаких шансов выжить парень не имел.

— Была получена кататравма, это повреждение внутренних органов которое наступает в результате падения с высоты. Он лежа на спине держал в руках эти арматуры, из которых были имитированы ступени, — говорит старший врач станции экстренной помощи Ровно Любовь Волынец.

Знакомые и соседи парня по общежитию рассказывают, что он боялся неприятного разговора с очередной, потому что якобы имел долги за проживание.

Его знакомые утверждают, что вахтер угрожала выселить Дмитрия из общежития.

В дирекции учебного заведения эту информацию отказываются комментировать.

Однако пообщаться со следователями руководству общежития и учебного заведения все же придется, так как полиция уже открыла уголовное производство.

Один из вопросов, который хочет установить следствие — был ли парень трезвым. Это должна решить судебно-медицинская экспертиза, а затем тело погибшего отдадут его родным в Хмельницкую область.

Там у Дмитрия остались брат и бабушка.

Гибель 15-летней девушки

17 февраля 2021 из окна 16 этажа многоэтажки в Киеве выпала 15-летняя девушка и разбилась насмерть.

Причина падения неизвестна, правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых и умышленное убийство.