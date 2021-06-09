На Шри-Ланке (островное государство, расположенное в Индийском океане) в результате ухудшения погодных условий погибли 18 человек. Более 200 тыс. людей пострадали из-за сильного ветра и проливных дождей.

Около 23 тыс. жителей из опасных районов эвакуировали в другие места. Много мест на острове остаются затопленными, всего пострадало 10 районов.

Сейчас спасатели предупреждают граждан о возможности оползней в некоторых районах. Тем временем синоптики прогнозируют осадки в ближайшие дни и усиление ветра до 50-55 км/ч.

В Китае из-за непогоды погибло 11 человек

В мае в китайском городе Наньтун из-за непогоды погибло 11 человек. Из-за сильного ветра в реке перевернулась рыбацкая лодка.

В результате грозы обрушились некоторые здания и попадали деревья. Более 3 тыс. человек эвакуировали из опасных мест, а пострадало более 13 тыс.

Источник: Xinhua