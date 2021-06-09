В Киеве между двумя водителями легковушек возникла драка из-за первоочередности проезда. Во время конфликта один из мужчин ранил другого острым предметом.

Так, обычные прохожие сообщили в полицию о дорожном конфликте в Сятошинском районе на бульваре Академика Вернадского.

Приехав на место происшествия, правоохранители установили, что между двумя водителями возник конфликт из-за первоочередности проезда, который перерос в драку.

В частности, 40-летний водитель автомобиля Volvo нанес телесные повреждения 49-летнему водителю Hyundai, который в свою очередь, ранил оппонента острым предметом.

Раненого водителя Volvo госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта.

Мужчина избил женщину в маршрутке

Недавно в Ужгороде мужчина избил женщину в маршрутке. Никто из очевидцев не вступился за пассажирку, а издевательство происходили на глазах ее 5-летнего сына.

Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что мальчик якобы не уступил место пенсионерке.

После этого 57-летний мужчина, который также не уступил место, стал дергать 36-летнюю женщину, а когда та его оттолкнула, он ударил в лицо.