Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Не заплатил за ремонт: в Киеве иностранцы похитили и избили мужчину

Не заплатил за ремонт: в Киеве иностранцы похитили и избили мужчину

В Киеве четверо иностранцев избили и похитили мужчину. Между мужчинами возник конфликт из-за неуплаты денег за сделанный в квартире ремонт.

Об инциденте в полицию сообщила женщина, которая увидела на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской, как неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину.

Читайте
Не вернули с прогулки: на Черниговщине родственники похитили 6-летнего ребенка

В течение часа правоохранители задержали злоумышленников неподалеку от Северного моста.

— Выяснилось, что между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти его за пределы города, — сообщили в полиции.

Четверых похитителей уже задержали и сообщили о подозрении. Открыто производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Преступление в Одесской области

Ранее в Одесской области освободили двух граждан Греции, которых похитили участники преступной группировки, держали в заложниках и пытали в течение двух месяцев.

Целью преступников стали €600 тыс. и шесть квартир в элитных жилых районах Одессы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка