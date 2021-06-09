В Киеве четверо иностранцев избили и похитили мужчину. Между мужчинами возник конфликт из-за неуплаты денег за сделанный в квартире ремонт.

Об инциденте в полицию сообщила женщина, которая увидела на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской, как неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину.

В течение часа правоохранители задержали злоумышленников неподалеку от Северного моста.

— Выяснилось, что между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти его за пределы города, — сообщили в полиции.

Четверых похитителей уже задержали и сообщили о подозрении. Открыто производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Им грозит до пяти лет тюрьмы.