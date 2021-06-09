В Житомирской области 35-летнего мужчину посадили на 12 лет в тюрьму за неоднократное изнасилование 13-летней падчерицы.

По данным правоохранителей, житель Коростеннского района еще в августе 2019 года около 01.00 изнасиловал девочку, когда ее мама уехала на работу. На момент совершения преступления мужчина был пьян.

Кроме того, в тот день также в доме были еще двое малолетних детей.

После этого случая мужчина не остановился и повторял свои насильственные действия в отношении девочки.

Фигуранта ранее лишали свободы на шесть лет за совершение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 УК Украины).

Однако после условно-досрочного освобождения на путь исправления он так и не стал.

Теперь мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Но пока приговор суда не вступил в силу — мужчина находится под стражей.

Изнасилование на Сумщине

В Сумской области 42-летнего мужчину посадили за решетку на 15 лет за изнасилование падчерицы. Ребенок призналась, что отчим совершал насилие в течение двух лет.

Мужчина просил падчерицу никому ничего не рассказывать, а за это обещал купить ноутбук.

Факты сексуального насилия над девочкой также подтвердили медики.

Источник: Житомирская облпрокуратура