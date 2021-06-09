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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Украине 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Украине 60 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

По состоянию на 9 июня в Украине из-за непогоды обесточены 60 населённых пунктов. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в пяти областях.

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Причинами стали сильные порывы ветра, дождь и гроза.

— По состоянию на 9 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь и гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 60 населённых пунктов в пяти областях, а именно: Житомирской — 21, Донецкой — 20, Киевской — 14, Черновицкой — 4, Запорожской — 1, — отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Прогноз погоды на неделю

С 7 по 11 июня в Украине преимущественно ожидается дождливая погода и грозы. Температура воздуха будет в пределах +20…+ 26 градусов тепла.

Детальный прогноз погоды в Украине на неделю — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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