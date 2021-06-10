На Луганщине 12 боевиков, создав группировку в 2014 году, грабили и похищали гражданских людей. Сейчас их объявили в розыск.

По данным правоохранителей, в мае 2014-го житель Луганска, находясь в составе незаконного формирования “казацкая национальная гвардия всевеликого войска Донского им. М.И. Платова”, организовал и возглавил группировку, в состав которой вошли 12 человек.

Злоумышленники имели арсенал огнестрельного оружия: автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку.

На совершение преступлений они выезжали несколькими машинами, что обеспечивало их прикрытие в процессе нападений и создавало эффект реальной угрозы применения насилия. Нападавшие действовали внезапно и агрессивно.

В начале июля 2014-го злоумышленники с оружием, одетые в камуфлированную одежду военного образца, напали на жителя Лисичанска и украли у него 30 тыс. грн и автомобиль Audi A6.

Во время нападения бандиты били мужчину руками, ногами и оружием по туловищу и голове.

Также один из нападавших прострелил из пистолета ногу жертве.

Далее они затянули мужчину в багажник автомобиля, из которого он во время движения выпрыгнул. После побега он был госпитализирован в больницу.

Также по такой схеме бандиты похитили еще пятерых жителей Лисичанска и Попаснянского района.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, они удерживали людей под вооруженной охраной, заставляли копать окопы и траншеи, а также строить защитные баррикады.

Деятельность группы остановлена в конце июля 2014 года после освобождения подразделениями ВСУ городов Луганщины от боевиков.

Обстрелы на Донбассе

22 мая боевики обстреляли на Донбассе гражданский дом из запрещенных минометов. В частности, под обстрел попал частный сектор, расположенный в Песках.

По данным штаба ООС, хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. И этим он спас себе жизнь.