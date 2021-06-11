10 июня во селе Малый Шпаков Ровенского области 61-летний пасечник умер через укусы пчел. Мужчина вернулся с пасеки и упал во дворе.

К дому прибыли медики и обнаружили мужчину без признаков жизни. По словам жены умершего, у него могла быть аллергическая реакция на укусы пчел.

До приезда скорой женщина обливала потерпевшего водой и использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал. Медики констатировали биологическую смерть, предварительно обнаружив синюшные покровы лица.

На Львовщине мужчину убило собственное авто

Во Львовской области умер мужчина, пытаясь остановить свой автомобиль. 32-ричнйы местный житель поехал к водоему, а когда подошел к берегу, его авто начало катиться с горы.

Мужчина пытался самостоятельно остановить Volkswagen Touran, однако попал под его колеса.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи