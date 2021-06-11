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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пришел с пасеки и упал: на Ровенщине мужчина скончался после укусов пчел

бджоли, пасіка, пасічник

10 июня во селе Малый Шпаков Ровенского области 61-летний пасечник умер через укусы пчел. Мужчина вернулся с пасеки и упал во дворе.

К дому прибыли медики и обнаружили мужчину без признаков жизни. По словам жены умершего, у него могла быть аллергическая реакция на укусы пчел.

До приезда скорой женщина обливала потерпевшего водой и использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал. Медики констатировали биологическую смерть, предварительно обнаружив синюшные покровы лица.

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На Львовщине мужчину убило собственное авто

Во Львовской области умер мужчина, пытаясь остановить свой автомобиль. 32-ричнйы местный житель поехал к водоему, а когда подошел к берегу, его авто начало катиться с горы.

Мужчина пытался самостоятельно остановить Volkswagen Touran, однако попал под его колеса.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи

Фото: Depositphotos

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