В Киеве экс-сотрудница института хранила дома в холодильнике опасные вирусы

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов выносила с работы флаконы с опасными штаммами птичьего вируса, чтобы потом продать.

Женщине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 191 УКУ — Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Следствие установило, что сотрудница института отвечала за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов.

Имея к ним доступ, она незаконно вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы, входящих в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных.

Чтобы скрыть преступление, женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов.

Украденные вирусы она хранила дома в холодильнике, а потом планировала продать.

Преступные действия бывшей сотрудницы института нанесли более 111 тыс. грн убытков.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Фальшивые тесты на Covid-19

В Краматорске женщина заработала на фальшивых справках о ПЦР-тестировании на коронавирус 150 тыс. грн.

Справку об отсутствии заболевания она предоставляла за 800 грн.

Шаблоны для бланков и печати жительница Краматорска нашла в интернете. QR-код генерировала на сайте самостоятельно.