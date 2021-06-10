Вывезли в лес: в Киеве задержали двух мужчин, ограбивших туриста из ЕС

Двое жителей Киевской области ограбили гражданина одного из государств Европейского Союза.
Злоумышленники заманили потерпевшего в свое авто, а затем вывезли в лес, где под угрозой пистолета отняли у него часы, ювелирные изделия и деньги.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, ради поимки преступников была организована спецоперация.
— Мы выяснили, что мужчина отдыхал в ресторане, где познакомился с двумя посетителями. Затем новые знакомые предложили подвезти потерпевшего в отель, но вместо этого вывезли за пределы города, — заявил Крищенко.
Найти злоумышленников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, с помощью которых были установлены номерные знаки автомобиля.
Правоохранители обнаружили нужную машину на улице Большой Васильковской, тогда как преступники находились в одном из ресторанов неподалеку.
Задержаны мужчины 1993 и 1994 годов рождения, которые являются уроженцами другого государства. По адресу их проживания найдены вещи потерпевшего, а также оружие. Изъятые в ходе обыска улики направлены на экспертизу.
Им предъявлены обвинения по ч.2 ст.187 (Разбойное нападение) УК Украины. Злоумышленникам грозит заключение на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ограбление пенсионерки в Одессе
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