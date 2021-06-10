Вывезли в лес: в Киеве задержали двух мужчин, ограбивших туриста из ЕС

Двое жителей Киевской области ограбили гражданина одного из государств Европейского Союза.

Злоумышленники заманили потерпевшего в свое авто, а затем вывезли в лес, где под угрозой пистолета отняли у него часы, ювелирные изделия и деньги.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, ради поимки преступников была организована спецоперация.

— Мы выяснили, что мужчина отдыхал в ресторане, где познакомился с двумя посетителями. Затем новые знакомые предложили подвезти потерпевшего в отель, но вместо этого вывезли за пределы города, — заявил Крищенко.

Найти злоумышленников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, с помощью которых были установлены номерные знаки автомобиля.

Правоохранители обнаружили нужную машину на улице Большой Васильковской, тогда как преступники находились в одном из ресторанов неподалеку.

Задержаны мужчины 1993 и 1994 годов рождения, которые являются уроженцами другого государства. По адресу их проживания найдены вещи потерпевшего, а также оружие. Изъятые в ходе обыска улики направлены на экспертизу.

Им предъявлены обвинения по ч.2 ст.187 (Разбойное нападение) УК Украины. Злоумышленникам грозит заключение на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ограбление пенсионерки в Одессе

Накануне несовершеннолетняя девушка пробралась в чужой дом, где избила и ограбила 79-летнюю женщину.

Школьница действовала по плану: проникла в чужой двор, когда взрослый сын потерпевшей был на работе.

Чтобы пенсионерка не позвала на помощь, 17-летняя девушка стала ей угрожать лопатой и ножницами.