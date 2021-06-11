Обзывали и смеялась над болезнью: на Кировоградщине осудили женщину, убившую свекровь

На Кировоградщине до 15 лет лишения свободы осудили женщину, которая жестоко расправилась со своей бывшей свекровью.

Конфликт между женщинами разгорелся летом 2018 года. Невестка нанесла больше тридцати ударов руками, после шесть раз ударила мать бывшего мужа кухонным ножом.

Поняв, что свекровь лежит на полу мертвая, женщина решила замести следы: для этого она подожгла дом и скрылась с места убийства.

Следствие передало в суд все доказательства, и судья признал подозреваемую виновной в в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Сейчас продолжается время, когда сторона защиты может подать апелляцию и обжаловать приговор.

В то же время срок отбывания наказания (15 лет) было принято считать с момента задержания женщины, а именно с 10 августа 2018 года.

История убийства

Расправа невестки над свекровью произошла в поселке Новгородка.

В тот день женщина захотела выяснить отношения с матерью бывшего мужа, но в дом ее не пустили.

Сначала она разбила окно, а когда попала внутрь, начала наносить женщине удары в область головы, туловища и конечностей.

Уже во время первых судебных заседаний подозреваемая в убийстве объяснила, что часто конфликтовала со свекровью.

Выяснилось, что старшая женщина ставила под сомнение отцовство сына, рожденного в браке с подозреваемой.

Она постоянно оскорбляла молодую мать своего внука, обзывала и препятствовала общению отца с сыном.

Последней каплей для обвиняемой стало то, что бывшая свекровь начала злорадствовать над ее болезнью. Незадолго до этого у женщины обнаружили онкологию.

Источник: Кировоградская областная прокуратура