На территории временно оккупированного Донбасса российский наемник, будучи пьяным, устроил драку со стрельбой среди своих сослуживцев. После этого он совершил самоубийство.

По данным Оперативно-тактической группировки Север, инцидент произошел вблизи Голубовского, на одном из наблюдательных пунктов войск РФ.

Так, наемники после длительного употребления алкоголя и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку.

Впоследствии конфликт перерос в стрельбу. В результате один наемник нанес смертельные огнестрельные ранения своим сослуживцам.

После чего он, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство.

Между тем в ОТГ Север отметили, что командование русско-оккупационных войск пытается обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая подобные случаи за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны украинских бойцов.

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Ситуация на Донбассе

В начале июня на Донбассе выявили ряд грубых нарушений со стороны оккупантов. Так, боевики разместили 29 танков и 2 гаубицы за пределами специально отведенных для этого мест.

В штабе ООС заявили, что вся обнаружена военная техника принадлежит российским военным и находится в зоне безопасности.

Источник: ОТУ Пивнич