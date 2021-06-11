Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Украине из-за непогоды без света остались 47 населенных пунктов

електрика

По состоянию на утро 11 июня в Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. Бригады облэнерго работают над решением проблемы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте
Подтоплены улицы и здания: по Харькову ударила непогода

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в шести областях.

— По состоянию на 07.00 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 47 населенных пунктов в шести областях, а именно: Житомирская — 18, Сумская — семь, Винницкая — шесть, Запорожская — шесть, Киевская — шесть и Луганская — четыре, — отметили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 11 июня

Сегодня в Украине погода будет дождливой во всех областях, местами ожидаются грозы. Температура воздуха достигнет +26 градусов тепла.

Подробнее о погоде в Украине на 11 июня читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка