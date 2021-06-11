По состоянию на утро 11 июня в Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. Бригады облэнерго работают над решением проблемы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в шести областях.

— По состоянию на 07.00 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 47 населенных пунктов в шести областях, а именно: Житомирская — 18, Сумская — семь, Винницкая — шесть, Запорожская — шесть, Киевская — шесть и Луганская — четыре, — отметили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 11 июня

Сегодня в Украине погода будет дождливой во всех областях, местами ожидаются грозы. Температура воздуха достигнет +26 градусов тепла.

Подробнее о погоде в Украине на 11 июня читайте в материале Фактов ICTV.