Самоубийство и избиение в Ровно – детали инцидента

В Ровно 30-летний мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа. Пострадавший сначала упал на крыльцо у подъезда, затем его отбросило к машине скорой, а после этого и на водителя, который стоял рядом.

– Шофер сначала был шокирован, потому что не каждый день падают с седьмого этажа люди фактически на голову. Но сейчас он успокоился, в психологической поддержке не нуждается, – говорит заместитель руководителя Центра экстренной помощи Ровно Олег Ушкевич.

Медики приехали в дом на вызов из-за семейной ссоры, потому что мужчина, прежде чем покончить с собой, избил свою 25-летнюю сестру Марьяну.

Девушка смогла открыть дверь и ее успел вытащить из помещения знакомый. Брат, оставшись в квартире, никого не впускал и угрожал покончить с собой. Когда спасатели попытались выбить дверь, таки выпрыгнул из окна.

Бригада медиков проводила ему сердечно-легочную реанимацию, искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

Но Александр, получив во время падения смертельные травмы, погиб через несколько минут.

Его сестру в шоковом состоянии забрали в больницу.

– У пациентки ушибы мягких тканей лица, конечностей и грудной клетки. На данный момент состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Вскоре ее переведут на амбулаторное лечение, – объясняет ортопед-травматолог Николай Чафонов.

Сейчас гибель Александра расследует полиция. Следователи должны выяснить, насколько профессионально действовали правоохранители, а также спасатели, и не спровоцировали ли они своими действиями самоубийство мужчины.

В Ровно мужчина избил сестру и упал из окна на водителя скорой / 2 фотографии

В Ровно из общежития выпал студент

За два дня до этого инцидента в Ровно из общежития выпал 18-летний студент. От полученных травм парень скончался на месте.

Житель общежития перелез из окна своей комнаты на дымовую трубу, зацепился за металлические перила и упал на асфальт примерно с высоты третьего этажа.

По предварительной информации, студент был неместным, родителей у него не было.