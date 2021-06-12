Упал с верхней полки: в поезде Рахов-Киев умер один из пассажиров

В поезде №358, следовавшем по маршруту Рахов-Киев, умер один из пассажиров.

По данным Укрзализныци, посреди ночи мужчина упал со второй полки, однако сразу же встал и сообщил жене, что чувствует себя хорошо. В УЗ отметили, что полка, на которой он ехал, была оборудована ремнями безопасности, однако погибший ими не воспользовался.

Позже пассажиру стало плохо, и поездная бригада приняла решение вызвать бригаду скорой помощи на ближайшую станцию, которой оказался Фастов.

Прибывшие к поезду медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. При первичном осмотре гематом на теле умершего обнаружено не было.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти пассажира.

Смерть на железной дороге

На прошлой неделе в поселке Рудном Львовской области товарный поезд сбил 33-летнюю местную жительницу, которая скончалась на месте происшествия.

Девушка была в наушниках и слушала музыку в момент, когда переходила через железнодорожную колею.

Машинист до последнего пытался привлечь ее внимание звуковыми сигналами и совершал экстренное торможение, однако все равно совершил наезд на женщину.