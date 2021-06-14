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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Хотел сбежать после аварийной ситуации: в Мелитополе полицейский стрелял по участникам АТО

Пистолет

В Мелитополе Херсонской области правоохранители расследуют дело в отношении полицейского, который якобы стрелял из травматического пистолета в двух мужчин на трассе. Пострадавшие — участники АТО.

— Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали сотрудникики ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом, — сообщила начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Инцидент произошел 12 июня в Каховском районе на перекрестке трассы Одесса — Мелитополь и Чаплынка — Новая Каховка.

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Полицейский из Днепропетровской области не предоставил преимущество другому авто, чем создал угрозу ДТП, а затем пытался скрыться.

Когда водитель автомобиля догнал полицейского, тот открыл огонь из травматического оружия, ранив двух человек.

Пострадавшие, в том числе полицейский, — участники АТО. Пострадавших мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали.

Дело расследует Государственное бюро расследований.

Стрельба на Полтавщине

Ранее в Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Накануне он употреблял наркотики.

Стрелком оказался 38-летний житель Кременчуга. Он жил с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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