Шла на вокзал: в Черкассах парень на авто похитил и изнасиловал 20-летнюю девушку

В Черкассах задержали 26-летнего парня, который избил и изнасиловал девушку. Свою жертву он похитил прямо на автовокзале.

Сотрудники уголовного розыска Черкасской области установили, что злоумышленник силой затолкал девушку в заднюю дверь автомобиля.

Там он нанес несколько ударов по туловищу, надел на руки девушки стяжки, связал глаза и рот.

26-летний парень отвез свою жертву в пустынное место и изнасиловал. После совершенного он отвез девушку в город и выбросил из автомобиля.

Когда пострадавшая обратилась в полицию и злоумышленника удалось найти, выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступления.

Парню уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следующие два месяца 26-летний насильник будет находиться под стражей.

Изнасилование в Черкасской области

В начале января в Катеринопольском районе 16-летний подросток изнасиловал 51-летнюю женщину, после чего обокрал ее.

Чтобы убедиться, что женщина никому ничего не расскажет, перед бегством он нанес несколько ножевых ударов ей в шею. К счастью, пострадавшая осталась в живых.

Установлено, что в момент нападения на женщину несовершеннолетний был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда к нему пришли с обысками, был найден ворованный iPhone женщины: подросток не успел его продать и спрятал в ящике с вещами.

Источник: Департамент уголовного розыска