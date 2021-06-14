Травила учеников и угрожала ножом: на Львовщине уволили учительницу-тирана

На Львовщине уволили учительницу, которая систематически унижала детей и угрожала ученику седьмого класса ножом.

Школьная учительница информатики в селе Солонка попала в центр внимания еще в мае 2021 года.

Семиклассник забыл на урок ручку и учительница принесла нож и сказала, что он будет писать кровью.

— Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать и пальцы мне отрежет, — пожаловался парень.

60-летняя женщина уверяет, что это была лишь неудачная шутка, и обвинила школьников в провокации.

Зато администрация школы, после проведения служебного расследования, решила иначе, и уволила учительницу с должности.

Учительница-тиран

В Хмельницкой области школьный педагог заставляла детей есть бумагу и била по рукам указкой.

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