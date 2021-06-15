Эксперты ООН подозревают Китай в насильственном удалении органов у заключенных

В Китае у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, принудительно удаляют органы. В частности, их, в отличие от других, заставляют сдавать анализ крови и проходить обследование внутренних органов.
Об этом заявляют эксперты ООН, сообщив, что получили достоверную информацию об этом накануне.
По данным правозащитников, применяется эта мера относительно уйгуров, тибетцев, мусульман, христиан, а также к представителям запрещенного движения Фалунгун.
Чаще всего у заключенных изымают сердце, почки, печень и роговицу глаза.
В этом якобы участвуют хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты.
Между тем эксперты отмечают, что этим людям часто не сообщают причин задержания.
— Насильственное изъятие органов в Китае осуществляется по отношению к представителям этнических, языковых или религиозных меньшинств. Им часто не сообщают причины задержания или отсутствует ордер на арест, — отмечают эксперты.
Сейчас в ООН призывают Китай немедленно отреагировать на эти обвинения.
Также в Организации требуют разрешить независимый мониторинг тюрем со стороны международных правозащитных учреждений.
Скандал с пересадкой органов
Недавно в Болгарии обнародовали информацию об операциях по трансплантации органов, донорами были граждане Украины.
Согласно информации, во времена бывшего правительства государственная клиника осуществляла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана.
За два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были украинцы и граждане Молдовы.
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека