Эксперты ООН подозревают Китай в насильственном удалении органов у заключенных

В Китае у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, принудительно удаляют органы. В частности, их, в отличие от других, заставляют сдавать анализ крови и проходить обследование внутренних органов.

Об этом заявляют эксперты ООН, сообщив, что получили достоверную информацию об этом накануне.

По данным правозащитников, применяется эта мера относительно уйгуров, тибетцев, мусульман, христиан, а также к представителям запрещенного движения Фалунгун.

Чаще всего у заключенных изымают сердце, почки, печень и роговицу глаза.

В этом якобы участвуют хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты.

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Между тем эксперты отмечают, что этим людям часто не сообщают причин задержания.

— Насильственное изъятие органов в Китае осуществляется по отношению к представителям этнических, языковых или религиозных меньшинств. Им часто не сообщают причины задержания или отсутствует ордер на арест, — отмечают эксперты.

Сейчас в ООН призывают Китай немедленно отреагировать на эти обвинения.

Также в Организации требуют разрешить независимый мониторинг тюрем со стороны международных правозащитных учреждений.

Скандал с пересадкой органов

Недавно в Болгарии обнародовали информацию об операциях по трансплантации органов, донорами были граждане Украины.

Согласно информации, во времена бывшего правительства государственная клиника осуществляла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана.

За два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были украинцы и граждане Молдовы.

Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека