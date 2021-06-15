Непогода прошлась тремя областями Украины. По состоянию на утро 15 июня гроза и сильный ветер оставили без света 40 населенных пунктов в трех областях — Киевской, Черновицкой и Кировоградской.

В частности, по данным ГСЧС, в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 27 сел в Киевской области, девять — в Черновицкой и четыре — в Кировоградской.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах.

На вторник, 15 июня, синоптики также прогнозируют днем в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Потоп в Запорожье

Накануне в Запорожье за несколько минут выпала месячная норма осадков.

Улицы города затопило, под водой оказались машины на Набережной Магистрали и возле центрального парка.