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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Купалась в океане: в США молния убила 15-летнюю девочку

Купалась в океане: в США молния убила 15-летнюю девочку

В США умерла 15-летняя девочка после удара молнии. Она приехала на отдых в пляжный городок недалеко от Саванны.

Инцидент произошел в штате Джорджия — в это время девочка купалась в океане. Очевидцы события пытались ей помочь — девочку вытащили из воды, а после этого пытались ей сделать искусственное дыхание.

К сожалению, это не помогло. Спасатели, прибывшие на место происшествия, доставили подростка в местное медицинское учреждение.

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Уже в больнице 15-летняя девочка умерла из-за травм, полученных от удара молнии в воде. По данным Национальной метеорологической службы, в среднем 49 человек ежегодно погибают в результате удара молнии в США, еще сотни получают ранения.

На Житомирщине молния попала в девочку

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку, которая находилась в собственном доме. В это время она разговаривала по мобильному телефону.

По данным Житомирской ОГА, девочку доставили в реанимационное отделение местного медицинского учреждения с травмами средней степени тяжести. К счастью, удар молнии оказался не смертельным.

Источник: ABC News

Фото: Pexels

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